Homem despenca de 5º andar e é internado no HGE em estado grave | A TARDE

Um homem foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave após cair do 5º andar de um hotel em Salvador. O caso aconteceu no último sábado (18), em um estabelecimento próximo à rodoviária.

De acordo com amigos da vítima, o rapaz saiu do trabalho por volta das 15h30 de sábado. Aproximadamente uma hora depois, o homem teria pedido uma transferência via pix para o patrão, que estranhou a situação.

Logo depois, uma mulher não identificada teria usado o telefone da vítima para informar que o pix foi enviado para outra pessoa e que, por esse motivo, estava agredindo o homem. O caso está sendo apurado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), que colhe depoimentos e analisa câmeras de segurança.

O homem foi encaminhado para o HGE, onde passou por uma cirurgia na perna e segue com quadro delicado.

