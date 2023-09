Homem é agredido com golpes de facão na Orla de Salvador

Três recicladores foram detidos pela Guarda Civil Municipal por agredir com golpes de facão um homem na tarde desta terça-feira, 05, no Jardim Armação, orla de Salvador. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que a vítima recebe vários golpes e fica caída no chão.

Além dos golpes de facão, o homem foi espancada com um pedaço de madeira. Após a sessão de espancamento, o grupo fugiu. De acordo com a Guarda Municipal, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de inteligência do Comando de Videomonitoramento para atender e ocorrência e conseguiu localizar o trio.

Com os suspeito foram encontrados o material que teria sido utilizado nas agressões. Eles foram apresentados na sede da Central de Flagrantes, nos Barris. Durante o depoimento, os homens disseram que as agressões foram motivadas após receberem a informação de que o homem seria responsável por cometer um assalto.

A vítima foi socorrida por paramédicos do SAMU para a emergência do Hospital Geral do Estado (HGE). Ela segue em observação com ferimentos. Para os agentes, o homem informou que foi agredido porque reagiu a uma tentativa de assalto. O caso segue sendo investigado.

Leitor | A Tarde