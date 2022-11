Homem é agredido e morre em Estação do Metrô Salvador

Um homem morreu após ser agredido na estação do Metrô de Mussurunga, na noite desta terça-feira, 15.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, um homem de 56 anos, que foi identificada como Rubem Dario Gonçalves da Silva, teria sido agredida por outro rapaz com quem havia discutido momentos antes.

Após a agressão, ele bateu a cabeça no chão, ficando desacordado. Logo depois, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas não resistiu.

Ainda conforme a Polícia, imagens de câmeras de segurança auxiliarão na identificação do autor, que fugiu logo após as agressões à vítima.

Segundo a CCR Metrô "houve uma ocorrência no Terminal de ônibus de Mussurunga" e a concessionária "prestou os primeiros atendimentos, acionou o SAMU e Polícia para assumirem a ocorrência".