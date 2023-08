Homem é assassinado em frente a mercado no Pero Vaz

Um homem foi morto no bairro do Pero Vaz, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 31. Imagens enviadas ao Portal A TARDE revelam a brutalidade do crime que aconteceu em frente a um mercado.

As imagens revelam que a vítima foi amarrada e foi alvo de diversos tiros. Toda a ação criminosa foi gravada pelos autores e divulgadas nas redes sociais. Fotos do rapaz momentos antes do crime também foram divulgadas.

A autoria e motivação do assassinato deverão ser investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).