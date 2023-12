Homem é assassinado em via pública na Cidade Baixa, em Salvador | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 4, no Largo dos Mares, em Salvador. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima estava sem identificação.



Imagens enviadas ao Portal A TARDE, mostram o corpo estirado ao chão e a polícia já no local durante a manhã. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Guias periciais e de remoção foram expedidas. As circunstâncias do crime serão apuradas pela delegacia especializada.