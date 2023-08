Homem é assassinado no Parque de Exposições após show de arrocha

Um homem foi assassinado enquanto deixava o Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador após curtir o festival '10 Horas de Arrocha', na manhã deste domingo, 6. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um corpo coberto em uma área isolada na parte externa do parque. Em nota, a Polícia Civil identificou a vítima como Uanderson Santana Santos, de 26 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o autor do crime teria utilizado uma faca para atacar a vítima após um desentendimento ocorrido durante a festa.

“Após a discussão, um deles saiu, foi em casa, pegou uma faca e retornou a área externa da festa para aguardar a vítima sair, local em que cometeu o crime", contou o Comandante de Policiamento Regional da Capital da região do Atlântico (CPRC-A), coronel Ricardo Passos.

Equipes que faziam a segurança no entorno do evento identificaram o suspeito momentos após o homicídio, cometido na área externa do Parque.

No momento da prisão, um policial acabou ferido ao ser atingido por uma garrafa atirada pela companheira da vítima, na tentativa de atingir o custodiado. Ela também foi contida e levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime de lesão corporal.

O autor do crimefoi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) onde a ocorrência é registrada.

Veja vídeo:

Corpo foi coberto na espera do DPT Reprodução | Redes Sociais