Homem é atropelado por ônibus no Dique do Tororó, em Salvador | A TARDE

Um ônibus do consórcio Integra, que fazia a linha Boca da Mata x Lapa, atropelou um homem, por volta das 8h da manhã desta quinta-feira, 23, na Av. Vasco da Gama, em Salvador. A vítima não teve a identidade revelada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem caído ao chão. Populares informaram que ele sofreu uma forte pancada na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou atendimento à vítima. O estado de saúde não foi informado.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (a Transalvador) estão no local para realizar a organização do trânsito na região.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o coletivo transitava na Avenida Vasco da Gama, por volta das 8h, quando ocorreu o fato nas proximidades do Dique do Tororó. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. Prepostos da OTTrans e agentes da pasta estiveram no local para registrar a ocorrência.

