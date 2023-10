Homem é baleado após ataque armado em padaria | A TARDE

Um homem ficou ferido após um ataque armado em uma padaria localizada na rua Mello Morais Filho, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, neste sábado,30. Segundo informações da Polícia Civil, dois homens entraram no estabelecimento comercial e atiraram contra a vítima.

A vítma foi socorrida para uuma unidade de saúde, mas não há informações sobre seu estado de saúde. O caso vai ser apurado pela delegacia do bairro.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma mulher também teria sido vítima dos disparos, mas segundo a Polícia Civil não há informações no boletim de ocorrência a respeito dessa possível segunda vítima.