Homem é baleado durante tiroteio com a PM e morre em Salvador | A TARDE

Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares do Curso de Patrulhamento tático Móvel (CPATAMO) na noite de terça-feira, 30, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares realizavam um patrulhamento tático motorizado e a pé, quando homens armados perceberam a presença dos agentes, e, na ação de fuga, iniciaram os disparos.

Os suspeitos fugiram em várias direções, sendo que um deles após o acompanhamento policial, entrou em uma edificação. A troca de tiros continuou e cessados os disparos, o homem foi encontrado ferido. Ele foi conduzido para o hospital da região, onde foi constatado o óbito.

Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 37 munições do mesmo calibre, dois carregadores e maconha. O material apreendido foi encaminhado para a DHPP, onde a ocorrência foi registrada.