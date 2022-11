Homem é baleado e morre no bairro de Narandiba

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira, 16, no bairro de Narandiba, em Salvador. o crime aconteceu na Rua Edgar Medrado Júnior, onde o corpo foi encontrado.

Segundo as informações da Polícia Militar, policiais da 23ª CIPM foram acionados por volta das 17h30 para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar no local, os militares já encontraram a vítima sem sinais vitais.

As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os procedimentos periciais foram realizados.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e motivação do crime são apuradas. Não mais informações sobre o caso.