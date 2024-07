Homem é baleado em bar na Boca do Rio

A Polícia Militar foi acionada - Foto: Dias / GOVBA

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em ambas as penas, na Rua Dom Eugênio Sales, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na noite de quarta-feira, 3. Policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com infomrações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas o estado de saúde dele não foi informado .



A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.