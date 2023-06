Homem é baleado em campo de futebol no IAPI; assista

Um homem foi vítima de disparos de arma de fogo, na tarde desta quarta-feira, 14, em um campo de futebol localizado no IAPI. Segundo informações de populares, ao menos dez homens armados foram vistos na localidade e efetuaram os disparos.

A Polícia Civil confirmou que o homem foi socorrido para unidade hospitalar. “Um homem foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões, após ser atingido por disparos de arma de fogo, na tarde desta quarta-feira , no bairro do IAPI. A apuração do caso ficará a cargo da 2ª DT/liberdade que vai investigar a autoria e motivação do ataque”.

