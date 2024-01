Homem é encontrado esfaqueado no bairro do comércio | A TARDE

Um homem foi encontrado esfaqueado no bairro do Comércio, neste domingo, 14. A Polícia Militar informou, na manhã de hoje, que agentes da 16ª CIPM foram informados que havia uma pessoa caída no chão atingida por uma arma branca, na região da barriga, na Praça Marechal.



Ao chegar no local e verificar, a guarnição confirmou o fato e fez contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a PM, durante o atendimento a vítima estava consciente, porém, não soube informar a autoria e motivação do ataque. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Seu estado de saúde não foi informado.