Homem é encontrado morto dentro de carro em Canabrava | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 11, no bairro de Canabrava, em Salvador. O corpo de Henrique Alves Pereira, de 38 anos, foi encontrado dentro de um carro, na rua Alameda Sete, e com marcas provocadas por arma de fogo, conforme informações da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, disse que a morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os agentes de segurança ainda acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

A PM e a Polícia Civil não divulgaram informações sobre autoria e motivação do crime, que ainda serão investigadas. O caso é conduzido pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Esse é o segundo caso de pessoa morta dentro de um carro em Salvador no período de dois dias. No sábado (9), câmeras de segurança de uma rua no bairro da Caixa D'Água, registraram o momento em que Railson Santos Souza, de 41 anos, é morto a tiros dentro do carro que diria.

Testemunhas relataram que ele teria sofrido uma tentativa de assalto, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. Autoria e motivação são investigadas.