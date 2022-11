Homem é encontrado morto dentro de veículo em Pirajá

O corpo de um homem, ainda não identificado formalmente, foi localizado dentro de um veículo na manhã desta segunda-feira, 7. Segundo as informações da Polícia Civil, o cadáver da vítima estava em estado de decomposição quando foi encontrado na Rua São Lázaro, em Pirajá, em Salvador, onde o carro estava estacionado.

Profissionais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram até o local para remover o corpo em decomposição, e, como de costume, realizar a etapa da perícia. A vítima apresentava marcas de tiros.

Uma equipe do Sil/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª DH/BTS. Não há mais informações sobre o caso.