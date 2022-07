Homem é encontrado morto em canteiro da avenida ACM

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 28, em um canteiro da avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador.

De acordo com as autoridades, uma equipe da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM/Pernambués) foi acionada, por volta das 6h50, para atender a denúncia sobre o corpo localizado em frente à sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o sentido Rótula do Abacaxi.

No local, os agentes encontraram o corpo com sinais de violência. A vítima teria sido atingida na cabeça por um objeto contundente. A área foi isolada para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), realizou perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).