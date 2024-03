Homem é encontrado morto em contêiner de lixo | A TARDE

O corpo de um jovem foi encontrado em via pública dentro de um contêiner de lixo, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 27.

Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada e havia marcas de disparos de arma de fogo. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.



Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As guias para o acionamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas.