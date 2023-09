Homem é encontrado morto em lixão de Fazenda Grande do Retiro

Um homem de 24 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira, 5, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O corpo da vítima estava enrolado em um lençol nas proximidades de um lixão, na Travessa do Calafate.

Segundo informações, o corpo estava com marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Militar contou ao Portal A TARDE ter sido acionada por volta das 20h30 para averiguar a denúncia.

No local, os policiais constataram o fato e isolaram a área, para que o Departamento de Polícia Técnica fizesse a remoção do corpo e a realização da perícia. A vítima foi identificada como Ruan Rafael Barreto Lira.

"As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil", afirmou a PM.

Confira a nota divulgada pela PM:

Por volta das 20h30 de segunda-feira (4), policiais militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um corpo caído ao solo, sem sinais vitais, na Travessa do Calafate, bairro da Fazenda Grande do Retiro.

No local, a guarnição constatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.