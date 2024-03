Homem é encontrado vendendo drogas, troca tiros e morre em Salvador | A TARDE

Um homem foi morto na manhã de terça-feira, 5, após trocar tiros com policiais militares no bairro Castelo Branco, em Salvador. A morte por intervenção do agente de segurança pública foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizaram incursões no bairro após receberam uma denúncia de que homens estariam vendendo drogas. A PM afirmou ainda que houve confronto e um dos suspeitos foi atingido. O homem foi socorrido ao Hospital Eládio Lasserre, onde foi constatado o óbito.

Arma, drogas e munições foram apreendidas e encaminhadas ao DHPP.