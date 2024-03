Homem é esfaqueado e morto por colega de trabalho em Salvador | A TARDE

Um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira, 12, nas imediações do bairro de Itacaranha, em Salvador. O autor do crime seria um colega de trabalho, que o esfaqueou depois de um desentendimento. O corpo da vítima foi deixado no passeio da Avenida Afrânio Peixoto, conhecido como Suburbana e uma das mais movimentadas da capital baiana.

Conforme a Polícia Militar, policiais da 14ª CIPM foram acionados em razão de um homem atingido por golpe de arma branca em Itacaranha. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi isolado para a realização de perícia pelo DPT (Departamento de Polícia Técnica).

Já a Polícia Civil confirmou a ocorrência em via pública e afirmou que as perfurações foram provocadas por golpes de faca.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).