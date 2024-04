Homem é esfaqueado próximo a Estação da Lapa | A TARDE

Um homem foi esfaqueado, na manhã desta segunda-feira, 8, na Av. Joana Angélica em Salvador. Segundo informações segundo informações da Concessionária Nova Lapa, que administra o terminal, o homem foi golpeado fora da Estação e ficou caído próximo a um dos acessos da Lapa.

Ainda não é sabido a motivação do crime, nem mesmo o estado de saúde da vítima. Em vídeo que circula na redes sociais, é possível ver um homem sem camisa, caído ao chão.

Em nota, a Polícia Militar informou que guarnições do 18º BPM foram acionados para averiguar informação sobre um homem ferido na região do pescoço na Avenida Joana Angélica, nas proximidades da estação da Lapa. Ao chegarem, os militares constataram o fato e prestaram apoio aos prepostos do Samu que realizaram o atendimento.

Veja o vídeo:





Divulgação / Redes Sociais