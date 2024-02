Homem é espancado após defender mulher agredida na Barra | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi agredido na manhã desta quinta-feira, 8, após se envolver em uma briga na Avenida Centenário, dentro do circuito Dodô, na Barra-Ondina.

Informações preliminares apontam que o rapaz teria tentado defender uma mulher que estaria sendo agredida por um suposto companheiro. O suspeito não teria gostado da atitude do rapaz e partiu para cima da vítima.

Após a confusão, a vítima chegou a ser agredida com um chute no rosto e caiu desacordado. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram presentes para prestar os primeiros socorros ao rapaz.

Um agente do Salvar, que atendeu o rapaz, informou à Record Bahia que a vítima está acordada e respirando, sem nenhum tipo de sangramento interno. Ele segue sendo monitorado até a chegada de uma equipe médica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas, até o momento, ainda não havia chegado ao local.