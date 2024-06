Homem é executado a tiros dentro de barbearia em Salvador | A TARDE

Um homem, que ainda não teve a sua identidade revelada, foi encontrado morto com marcas de tiros, na tarde deste sábado, 8, dentro de uma barbearia, localizado no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas para averiguar a denúncia na rua Marquês de Maricá. Ao chegarem no local, encontraram a vítima caída no chão e sangrando.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram para o local, onde constataram o óbito. Os PMs isolaram o local.

Até o momento, ainda não há detalhes sobre a autoria ou motivação para o ato criminoso.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Publicações relacionadas