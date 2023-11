Homem é executado a tiros em cima de moto | A TARDE

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde deste domingo, 22, no bairro do Trobogy, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi executada na Travessa Heider Carneiro. Em um vídeo, enviado ao Portal A TARDE, é possível ver o homem, já sem vida, montado na moto onde foi morto. Não há detalhes sobre as circunstância do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para atender a ocorrência. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).