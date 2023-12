Homem é executado a tiros logo após deixar presídio em Salvador | A TARDE

Um homem foi morto na tarde de terça-feira, 19, pouco após sair do sistema prisional no bairro da Mata Escura, em Salvador. A vítima foi identificada como Rafael Monteiro Rocha, de 26 anos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, Rafael estava em um carro quando homens em uma moto emparelharam com o veículo e um deles atirou. A vítima estava com um alvará de soltura e havia deixado a prisão havia pouco tempo.

Além dele, outro homem foi atingido na ação e levado para mesma unidade médica. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.