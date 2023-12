Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial | A TARDE

Um homem de 48 anos identificado como Lourivan de Souza foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 19, em um estabelecimento comercial, no município de Tucano, a cerca de 250 km de Salvador.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que homens armados armados descem de um veículo de cor preta e abordam Lourivan em frente a uma loja de artigos em madeira.

Os suspeitos encapuzados levam o homem para dentro do estabelecimento comercial e disparam os tiros. Mesmo caído, os criminosos continuam atirando na vítima. Um dos suspeitos chegou a filmar o homicídio.

Depois de saírem do estabelecimento, um dos suspeitos atira nas câmeras de segurança. Em sequência, os homens fogem no veículo e um comparsa os aguarda no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e para realizar a perícia. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela delegacia de Tucano.