Homem é executado a tiros por facção criminosa em Salvador | A TARDE

Um homem foi executado com vários tiros na tarde de terça-feira, 28. O caso aconteceu na Rua Valter Diniz, no bairro do Cabula, em Salvador.



De acordo com as informações iniciais, a vítima, que não foi identificada, teria sido arrastada por um grupo de homens que integram uma facção criminosa e em seguida morta.

A autoria e motivação serão apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), guias periciais foram expedidas.