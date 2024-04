Homem é flagrado andando com dois Pitbulls soltos; vizinhos denunciam | A TARDE

Nos últimos dias houve uma crescente em casos envolvendo a raça de cachorro Pitbull. Em Salvador, por exemplo, desde o último domingo, 7, surgiram imagens de momentos que causaram pânico nas pessoas, como a de um homem que passeava com dois Pitbulls, sem coleira e muito menos focinheira, no bairro da Boca do Rio, preocupando moradores da região.

Além deste caso, na tarde de quarta-feira, 10, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um Pitbull atacando o cachorro de uma mulher que passeava na região da Barra. Na filmagem é possível ver a dona do animal que estava sendo atacado fazendo de tudo para tentar conter a raça agressora.

Diante deste cenário, uma moradora da Boca do Rio denunciou o homem que anda com seus cachorros de forma deliberada na Rua Engenheiro José Moacy Rodrigues, onde ela mora. A denunciante chegou a questionar o homem a respeito da não utilização das coleiras, e obteve como resposta a afirmação de que os animais são dóceis e que só iria colocar se a justiça mandasse.

“Eu estava descendo para ir na farmácia comprar um remédio e parei para falar com um vizinho, quando o meu outro vizinho, que tem dois Pitbulls, decidiu soltar os animais e eles vieram na minha direção, portanto, pedi a ele que que colocasse coleira e focinheira neles, pois são cachorros de grande porte, mas o homem apenas me respondeu que ‘estava dentro da lei’”, disse a mulher em um vídeo que circula nas redes sociais.

Em seguida, ela questionou o que aconteceria caso os Pitbulls atacassem a ela e seus dois cachorros de pequeno porte: “respondo na justiça”, afirmou o homem, que garantiu estar dentro do direito dele de passear com seus cães sem os aparatos necessários.

“Me senti coagida e intimidada, porque em momento algum ele se preocupou em prender os cachorros, que ficaram perto de mim a todo instante, e eu estava morrendo de medo e muito nervosa diante daquela situação”, declarou a mulher.

Por fim, a denunciante afirmou que a situação é recorrente e que vários vizinhos já fizeram a mesma reclamação: “Ele solta os cachorros todos os dias pela manhã e pela noite, deixa eles à vontade na rua. Alguma coisa tem que ser feita”.

Veja vídeo das duas situações:

Ag. A TARDE