Homem é flagrado ao andar de cueca na Avenida Paralela

No meio do trânsito da Avenida Paralela, em Salvador, um homem de cueca chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela região na noite de domingo, 16. O rapaz, cujo nome não foi revelado, caminhava em aparente estado de desorientação próximo de um shopping da capital baiana, no sentido da cidade de Lauro de Freitas.

O momento chegou a ser registrado em vídeo pelas pessoas que passavam pela localidade. Nas imagens, o jovem ainda apareceu gritando frases sem sentido, enquanto andava no meio de uma das avenidas mais movimentadas da capital baiana.

null Reprodução

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) disse que não foi acionada para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.