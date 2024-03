Homem é flagrado pela PM com R$ 1.200,00 falsos em Salvador | A TARDE

Policiais militares da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) detiveram um homem e apreenderam notas falsas de dinheiro, no início da tarde deste sábado, 16, no bairro do IAPI. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de que um indivíduo estaria tentando repassar R$ 1.200 reais em notas falsas para uma lotérica situada na Rua Conde de Porto Alegre. Ao chegarem, os policiais identificaram um suspeito, que foi abordado e detido. O homem foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a Polícia Federal, responsável por investigar crimes de falsificação de cédulas.

