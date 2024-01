Homem é morto a tiros após quase atropelar cachorro em Salvador | A TARDE

Um homem que trafegava de moto em Fazenda Grande II, em Salvador, foi assassinado nesta segunda-feira, 8. O crime aconteceu nas proximidades do supermercado Atacadão e da sede do 22º Batalhão da Polícia Militar.

O motociclista teria passada perto de um cachorro, quase o atropelando, e provocadno a ira do tutor, que após discussão, entrou em casa e pegou uma arma de fogo. O homem foi encontrado por agentes do 22º Batalhão da Polícia Militar com marcas de tiro.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias, autoria e motivação do fato serão investigadas pela Polícia Civil.