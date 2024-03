Homem é morto a tiros após reagir a assalto na San Martin | A TARDE

Um homem foi morto a tiros em plena via pública na manhã deste domingo, na avenida San Martin, em Salvador. Segundo os relatos, ele teria reagido a um assalto e foi baleado. O caso aconteceu próximo a via que da acesso ao bairro do Curuzu.

A Polícia Civil informou que o corpo estava sem identificação e apresentava perfurações provocadas por arma de fogo. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada para o local.

A 3ª DT/BTS vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.