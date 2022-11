Homem é morto a tiros de metralhadora dentro de maternidade em Nazaré

Um grupo armado foi responsável pela morte de um homem dentro da Maternidade Climério de Oliveira, no bairro de Nazaré, em Salvador, na tarde deste domingo, 13. Os criminosos chegaram à recepção do local e efetuaram mais de 50 disparos de metralhadora contra a vítima.

Luis Henrique Santos Miranda, de 40 anos, estava na maternidade para visitar uma adolescente de 14 anos e sua filha recém-nascida, quando foi surpreendido pelos quatro homens, que mandaram as pessoas saírem de perto antes de assassiná-lo.

As testemunhas do crime informaram que os criminosos chegaram em um veículo branco, fizeram os disparos e depois fugiram do local. Outras pessoas que estavam na maternidade não foram feridas.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ainda não se sabe a autoria e a motivação para o crime, que serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).