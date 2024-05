Homem é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Paripe | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 23, no estacionamento de um supermercado atacadista localizado no bairro de Paripe, em Salvador.



A vítima, de prenome Tiago, estava vestida com uma bermuda estampada azul e camiseta preta, além de estar equipada com um capacete. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 19ª CIPM foram acionados, para averiguar a informação de um homem caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo no estacionamento de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Afrânio Peixoto.

"Ao chegarem, os PMs constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas o indivíduo não resistiu. Com ele, foi encontrado uma réplica de pistola", diz a nota.

Testemunhas contaram que Tiago chegou em uma motocicleta com outro homem não identificado e que, logo atrás, tinha um carro com cerca de quatro homens. Ainda segundo as testemunhas, os homens desceram do veículo e atiraram no rapaz, no estacionamento do supermercado. O homem que estava com Tiago na motocicleta teria deixado o local, levando o celular dele.

A mãe do rapaz contou que o filho já teve envolvimento com tráfico de drogas no passado e que chegou a passar uma noite preso. Disse ainda que acredita que o crime contra o filho dela tenha sido uma emboscada.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para fazer a remoção e posterior perícia do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.