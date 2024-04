Homem é morto a tiros em frente à universidade de Salvador | A TARDE

A intensa movimentação de populares passou longe de intimidar ao menos dois suspeitos em Salvador na tarde desta quinta-feira, 4. Durante a passagem na Avenida Silveira Martins, principal via do bairro do Cabula, um homem acabou executado com mais de 20 tiros disparados por arma de fogo.

Uma moradora da região afirmou, em entrevista ao Portal MASSA!, que a ação criminosa aconteceu de forma muito rápida, perto de pontos de ônibus, de um supermercado e de prédios residenciais.

“Foi assustador, os homens [suspeitos] chegaram normalmente, se aproximaram do rapaz e atiraram várias vezes. Foram vários tiros que escutei”, detalhou a testemunha, que optou por ter a identidade preservada.

O caso aconteceu perto de uma universidade popular. Em contato com a reportagem, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o fato, além de mencionar que agentes da 23ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), registrou o óbito. Não há detalhes sobre a motivação do crime, que será investigada, bem como a autoria.