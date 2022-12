Homem é morto ao reagir a assalto no bairro de Itapuã

Um homem foi baleado e morreu após reagir a um assalto na manhã desta quinta-feira, 15, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo as informações iniciais, o crime foi cometido por volta das 6h12, na rua Olindina.

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima foi abordado por um homem, quando ainda estava fora de seu veículo.

Nas imagens é possível ver quando o suspeito, vestindo uma camisa de cor clara, e um boné, se aproxima da vítima e anuncia o assalto. O homem reage e os dois entram em luta corporal antes do suspeito atirar. Após isso, o criminoso inicia a fuga, mas retorna para pegar o objeto do roubo e evado do local.

Outras câmeras de segurança instaladas pelo bairro ainda flagram o suspeito em fuga. Em um trecho, ele aparece andando. Já em outro, o homem é visto correndo em direção a um veículo de cor vermelha. Ele entra no automóvel e foge.

A vítima foi identificada como o corretor de imóveis, Vitor Ferreira Abud. Ele também prestava serviço para um aplicativo de transporte.

Policiais militares da 15ª CIPM foram chamados para a ocorrência às 6h14. Lá, os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que equipes estão em campo levantando mais informações sobre o ocorrido, buscando imagens que possam auxiliar na investigação e realizando diligências para identificar e localizar o suspeito.

Suspeito é flagrado por câmeras | Foto: Reprodução