Homem é morto após Parada LGBTQIAPN+ na Fazenda Grande do Retiro

Um homem foi assassinado a tiros depois da 14ª Parada LGBTQIAPN+ no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O crime aconteceu na noite deste domingo, 17, na rua Mello Moraes Filho. A 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) afirmou em nota que a vítima morreu no local e os autores fugiram em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Pablo dos Santos Matos, sem idade revelada. Ele estava em frente a um bar, quando homens armados chegaram efetuando os tiros. Foram expedidas as guias periciais. A 3a DH/BTS vai apurar a autoria e motivação do crime.