Homem é morto com tiros na cabeça em Itapuã | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 8, na Rua João do Peixe, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações preliminares enviadas ao Portal MASSA!, a vítima foi baleada por disparos feitos de dentro de um veículo por volta das 4h30.

Testemunhas do bairro relataram que o homem, ainda não identificado, estava sendo perseguido pelas ruas de Itapuã antes de ser atingido por vários tiros na cabeça. Após cair no chão de bruços, pessoas não identificadas se aproximaram do corpo e roubaram seus pertences.

Nossa reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Curiosos observam o corpo da vítima | Foto: Ag. A TARDE

