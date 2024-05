Homem é preso ao tentar vender moto clonada em shopping | A TARDE

Um homem foi preso ao tentar vender uma moto clonada dentro do estacionamento de um famoso shopping de Salvador, localizado no Caminho das Árvores. O flagrante aconteceu por volta das 16h de quinta-feira, 23.

De acordo com informações policiais, durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição do Batalhão Apolo foi solicitada por um transeunte que suspeitava de um indivíduo em posse de uma motocicleta. A abordagem foi feita ao homem que estavam em posse de uma moto Honda CB 300/Twister na cor vermelha.

Após a verificação veicular, foram identificados sinais de adulteração no número do motor e número de identificação veicular ( NIV / Chassi) e etiquetas do fabricante. O suspeito relatou que estava ali negociando o veículo através de uma plataforma de compra e venda on-line.

O homem recebeu voz de prisão e apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DRFRV.

Em seguida foi identificado o proprietário e os dados do veículo original, o qual circula em outra cidade do estado.

