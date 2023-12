Homem é preso após cometer assalto no Centro, em Salvador | A TARDE

Um homem foi preso na manhã deste sábado, 9, sob a suspeita de cometer assaltos na região da Avenida Carlos Gomes, em Salvador.



De acordo com as informações da Polícia Militar, Os pms realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados por uma mulher que relatou que havia acabado de ser assaltada. Com base em informações referentes ao autor do crime, buscas foram iniciadas e um suspeito localizado e detido. Com ele, foi encontrado o celular roubado.

O indivíduo e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para o registro da ocorrência.