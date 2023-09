Homem é preso após se passar por ator Chay Suede para cometer fraude

Um homem foi preso em Salvador após usar documentos do ator global Chay Suede para abrir conta bancária e cometer fraude. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira,12, durante uma ação das Polícias Militar e Civil.

O criminoso foi flagrado dentro de uma agência, após tentar desbloquear o acesso ao aplicativo da instituição financeira. Equipes da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Iguatemi) foram acionadas por funcionários da agência bancária, localizada na Avenida Tancredo Neves.

De acordo com a titular da Territorial da Pituba, delegada Marita Souza, o homem utilizou documentos com os dados e a imagem do ator para abrir uma conta pelo aplicativo do Banco Regional de Brasília, conseguindo altos valores no Cartão de Crédito e do Cheque Especial. Imediatamente ele fez um pix de cerca de R$ 1.000 para outra conta, mas em seguida acabou bloqueado pela instituição.

"Ele foi até a agência tentar desbloquear o aplicativo, mas apresentou um documento com os dados do ator e sua foto, o que levantou suspeita do funcionário da agência", disse Marita. O estelionatário acabou conduzido por policiais e autuado por estelionato e falsidade ideológica.