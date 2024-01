Homem é preso após trocar tiros com PM em Pernambués | A TARDE

Um homem de 26 anos, identificado como como Alexsandro Santos de Jesus, foi preso na noite desta quinta-feira, 6, no bairro de Pernambués, em Salvador.



De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes realizavam rondas na localidade da Rua das Flores, quando diversos indivíduos teriam atirado contra os agentes e tentando a fuga, inclusive saltando telhados.

Houve o confronto e um dos indivíduos foi alcançado. Por conta da tentativa de fuga, o suspeito apresentava escoriações pelo corpo, sendo encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendido e medicado.

Junto com ele, as equipes encontraram uma bolsa com drogas. Ao todo, foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack e um aparelho celular.

Diante do exposto, a ocorrência foi direcionada à Central de Flagrantes, para apreciação da autoridade policial e adoção das medidas legais cabíveis.