Homem é preso com carro roubado no bairro de Tancredo Neves | A TARDE

Um homem foi preso neste sábado, 27, por agentes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/ Apolo, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Um carro roubado foi encontrado além de uma pistola.

Os policiais faziam rondas de prevenção no bairro de Tancredo Neves quando visualizaram veículo com as mesmas características de automóvel roubado momentos antes no bairro do Campo Grande, no centro de Salvador. O homem e os materiais encontrados foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) onde a ocorrência foi registrada.