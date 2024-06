Homem é preso com cocaína e maconha no Subúrbio de Salvador

Suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes - Foto: Divulgação

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita de tráfico de drogas, no fim da manhã desta quinta-feira, 13, na Rua Uberaba, no bairro de São João do Cabrito, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os agentes realizavam incursões na localidade, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, com uma pequena bolsa na mão. Em ato contínuo, o sujeito tentou fugir dos policiais, no entanto, foi alcançado.



Abordagem foi realizada no indivíduo e, com ele, foram encontradas diversas porções de cocaína e maconha.



O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.