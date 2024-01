Homem é preso com granada e drogas no bairro de Valéria | A TARDE

Um homem foi preso após ser flagrado com granada e drogas na tarde desta terça-feira, 26, na Rua Andorinha, no bairro de Valéria, em Salvador.



Segundo a Polícia Militar, os policiais militares da 31ª CIPM realizavam rondas no bairro, quando encontraram um grupo de suspeitos nas imediações que, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir. No entanto, um deles foi alcançado, abordado e preso.

Com o suspeito, foram apreendidos uma granada artesanal, 82 embalagens contendo maconha, 50 frascos com cocaína e 20 pedras de crack. Após consulta no sistema, foi constatado que o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem detido e todo o material foram direcionados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi formalizada.