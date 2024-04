Homem é preso com moto roubada após tentar fugir da polícia no Lobato | A TARDE

Um homem foi preso com uma moto roubada na manhã desta sexta-feira, 29, na Rua Nova do Estaleiro, no bairro do Lobato, em Salvador. A informação foi divulgada pela Polícia Militar.

Os militares da da 14ª CIPM foram verificar a informação que uma moto com restrição de roubo estaria pela região. Durante as buscas, a motocicleta com as mesmas características do veículo roubado foi encontrada. Com aproximação dos PMs, o motociclista tentou fugir, mas foi alcançado.

O conduzido e a motocicleta foram apresentados na 8ª DT, onde a ocorrência foi registrada.