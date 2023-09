Homem é preso em flagrante após sequestro em Castelo Branco

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) com uma arma de fogo. Duas vítimas do criminoso foram libertadas após terem sido feitas reféns em uma residência na rua 10, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

A ocorrência aconteceu por volta das 12h30 desta quinta-feira,14, quando dois criminosos roubaram o condutor de uma van que fazia transporte escolar, momento em que uma policial militar flagrou a ação e reagiu. Durante a abordagem houve troca de tiros e um dos suspeitos conseguiu escapar em uma motocicleta, enquanto o outro roubou um transeunte e, em seguida, invadiu uma residência onde um casal foi feito refém.

O homem ficou ferido na perna e foi encaminhado para o Hospital Eládio Lasserre. Após atendimento médico, ele será conduzido para a Central de Flagrantes, onde foram apresentados um revólver calibre 38, cinco munições e dois aparelhos celulares, produtos dos roubos, que foram apreendidos. Equipes seguem em diligências em busca do suspeito foragido.