Homem é preso em Salvador por envolvimento com pornografia infantil | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com pornografia infantojuvenil por meios virtuais, foi preso no bairro de Águas Claras, em Salvador, na quinta-feira, 16. A prisão foi realizada no âmbito da operação nacional Caminhos Seguros, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp), em alusão ao Dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O suspeito foi preso em flagrante no bairro de Águas Claras. Equipamentos eletrônicos com materiais pornográficos foram apreendidos com ele. As ações foram da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca).

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, a delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança a Criança e o Adolescente (Dercca), explicou como a ação aconteceu na manhã e de hoje e quais serão os próximos passos da investigação.

"Nós tínhamos um mandado de busca e apreensão do material eletrônico que estivesse nesta residência. É uma investigação oriunda do estado de Santa Catarina e hoje durante a Operação Caminhos Seguros chegamos ao alvo", contou. "Lá efetivamente tinha bastante material nos celulares, que ainda vão para a perícia. O armazenamento é crime de natureza permanente, então enseja a autuação em flagrante", explicou a delegada.

Desde o início de maio, na Bahia, a Operação Caminhos Seguros intensificou apurações, ações em campo e cumprimentos de mandados judiciais, um deles no município de Jequié. No último dia, 3, um casal foi preso e uma adolescente foi resgatada de uma casa de prostituição, que foi fechada, no bairro de Itapuã, em Salvador, durante ações da Polícia Civil.

As equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e vão analisar imagens, dispositivos eletrônicos e outros elementos que colaborem com as investigações acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

