Homem é preso em Salvador suspeito de atear fogo em companheira

Um homem de 48 anos foi preso, na quarta-feira, 9, suspeito de atear fogo na companheira no bairro alto do Cabrito, em Salvador. O crime aconteceu no dia 7 de agosto, mas a polícia só foi informada quatro dias depois.



Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma briga entre o suspeito e a vítima, de 51 anos. Na época do ocorrido, o homem chegou a ser agredido por populares.

Após a denúncia, foi instaurado um inquérito regular e solicitada a prisão preventiva do suspeito. Com o mandado cumprido, o homem foi submetido ao exame de corpo de delito e encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde aguarda transferência para o sistema prisional.