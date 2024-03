Homem é preso em UPA após ser identificado por reconhecimento facial | A TARDE

Um homem que estava foragido da Justiça, após assaltar uma clínica na cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia, foi localizado dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Salvador, após ser identificado através do sistema de reconhecimento facial.

Wesley Vieira dos Santos, 20 anos, com prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis, foi localizado pela Polícia Militar em uma Unidade de Pronto Atendimento no bairro Barris, na capital baiana.

Em agosto do ano passado, câmeras de segurança registraram o momento que Wesley entrou em uma clínica, na cidade de Eunápolis, e, armado com uma faca, rendeu dois clientes e uma recepcionista. As vítimas foram obrigadas a se recolher em um dos cômodos enquanto ele subtraía quatro celulares.